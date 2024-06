Com Carlos Miguel, Corinthians divulga escalação contra o Atlético-GO

O Corinthians divulgou a escalação que vai a campo logo mais nesta terça-feira (11) para enfrentar o Atlético-GO, às 19h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

O goleiro Carlos Miguel, perto de acertar com o Nottingham Forest (ING), está entre os titulares. Matheus Donelli, que renovou o contrato com o Timão nesta semana, surge no banco de reservas.

Com a ausência de Félix Torres, convocado pelo Equador na Data Fifa, Gustavo Henrique ganha oportunidade na zaga. A novidade fica por conta da presença do lateral-esquerdo Diego Palacios no banco de reservas. Contratado para a temporada, ele estava ausente desde o final de janeiro, com lesão no joelho.

Assim, o técnico António Oliveira escalou o Corinthians com: Carlos Miguel; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Igor Coronado, Wesley e Yuri Alberto.

Corinthians escalado! ?????#ACGxSCCP#VaiCorinthians pic.twitter.com/Pqd3XRpjuP — Corinthians (@Corinthians) June 11, 2024

Além de Torres, o Corinthians também não conta com Pedro Henrique e Fagner, que se recuperam de problemas na coxa. Ángel Romero é outro desfalque, visto que também está com sua seleção (Paraguai).

Já o Atlético-GO está escalado, então, com: Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Alix Vinicius e Guilherme Romão; Lucas Kal, Gabriel Baralhas e Rhaldney; Shaylon, Luiz Fernando e Emiliano Rodriguez.

DRAGÃO ESCALADO! ???????????? #DragãoDoBrasil #OClubeDeTodos pic.twitter.com/Bp6FptVqfy — ?????tlético Goianiense (@ACGOficial) June 11, 2024

O jogo é daqueles de seis pontos, já que ambas as equipes se veem dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão. O Corinthians vem em 17º, com cinco pontos, um a mais que o Dragão, que surge na 18ª posição.

