Bragantino x Atlético-MG, AO VIVO, às 20h (de Brasília)

Bragantino e Atlético-MG duelam nesta terça-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta tem 12 pontos e busca voltar ao G4. Já o Galo estacionou na 10ª colocação, com dez pontos. Mas pode pular até para a quinta posição. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia com um pré-jogo a partir das 20h. A narração é de João Delfino.