Filipe Luís se torna técnico do sub-20 do Flamengo após saída de Mário Jorge

Filipe Luís será o novo técnico da equipe sub-20 do Flamengo após a saída de Mário Jorge. A definição ocorreu nesta terça-feira (11) em reunião entre o presidente Rodolfo Landim, o diretor de futebol Marcos Braz e membros do Conselho de Futebol. A informação é do portal ‘ge’.

O ex-lateral já desempenhava desde o começo deste ano a função de treinador do sub-17. Ele, aliás, ainda dirigirá o time na final da Copa Rio diante do Vasco no próximo dia 17.

Em agosto, Filipe terá a oportunidade de faturar a Copa Intercontinental da categoria, já que o Rubro-Negro receberá o Olympiacos, campeão europeu, no Maracanã.

Ele assume, portanto, o lugar de Mário Jorge, que se desligou do Flamengo para ser o técnico do sub-17 da Arábia Saudit. Pela base rubro-negra, foram 16 títulos.

Com uma carreira vitoriosa, Filipe Luís se aposentou dos gramados no fim do ano passado. Pelo clube da Gávea, ele foi campeão de duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, dois Campeonatos Cariocas, duas Supercopas do Brasil e uma Recopa.

