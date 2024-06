Juventude e Vitória não saem do empate em oitava rodada do Brasileirão

Juventude recebeu o Vitória no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela oitava rodada do Brasileirão - (crédito: Foto: Fernando Alves/ECJ)

Juventude e Vitória se enfrentaram na noite desta terça-feira (11), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela oitava rodada do Brasileirão. O duelo terminou empatado em 1 a 1, com gols de Rodrigo Sam e Willian Oliveira – ambos no primeiro tempo. O resultado foi pior para o clube rubro-negro, que se manteve na lanterna do torneio com apenas três pontos.

Primeiro tempo

Os 30 primeiros minutos foram de poucas oportunidades no Alfredo Jaconi, com apenas uma finalização para cada lado. Depois, o cenário mudou. O Juventude abriu o placar com Rodrigo Sam, aos 33′, em sequência de escanteios e pressão do mandante. Nenê levantou a bola na área, e o zagueiro subiu mais que a defesa para cabecear para dentro do gol.

A vantagem, contudo, durou menos de dez minutos. Isso porque o Vitória acionou o volante rubro-negro Willian Oliveira pela esquerda, que acertou um chute de rara felicidade aos 41′. A finalização ainda resvalou na trave e desviou em Gabriel Vasconcelos antes de entrar.

Segundo tempo

O Vitória fez duas mudanças ainda no intervalo e iniciou a segunda etapa marcando bastante a saída de bola do Juventude. O clube mandante conseguiu retomar o controle da partida após as entradas de Gilberto e Rildo, aos 10 minutos. O camisa 9, inclusive, teve algumas oportunidades de colocar os gaúchos novamente em vantagem. A principal delas ocorreu aos 33′, quando arrancou pela esquerda e soltou uma bomba de fora da área.

Juventude 1×1 Vitória

Campeonato Brasileiro – Oitava rodada

Data: 11/6/2024

Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

Juventude: Gabriel; Ewerthon, Danilo Boza, Rodrigo Sam (37’/1ºT) e Alan Ruschel; Caíque, Jadson, Nenê e Lucas Barbosa; Marcelinho e Erick. Técnico: Roger Machado

Vitória: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira (41’/1ºT), Luan, Caio Vinícius e Matheuzinho; Alerrandro e Osvaldo. Técnico: Thiago Carpini

Gols: Rodrigo Sam 37’/1ºT; Willian Oliveira 41’/1ºT

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Caio Vinícius, Willian Oliveira, Léo Naldi e Lucas Arcanjo (Vitória); Caíque, Jadson e Lucas Barbosa (Juventude)

