Com dois a menos, Mirassol vence Goiás e tira o Santos do G4 da Série B

Com dois homens a menos desde a metade do segundo tempo, o Mirassol segurou a pressão e venceu o Goiás por 1 a 0 na noite desta terça-feira (11), no interior paulista, pela nona rodada da Série B do Brasileiro. Os visitantes, aliás, precisavam apenas de um empate para assumir a liderança do campeonato.

Dellatorre anotou o gol solitário da partida no Estádio José Maria Campos Maia. Este foi o primeiro duelo entre Mirassol e Goiás na história.

O Leão iguala, portanto, os 17 pontos do próprio Esmeraldino e entra pela primeira vez no G4. Além disso, tira o Santos do pelotão do acesso – o Peixe agora cai para o quinto lugar, com 15 pontos. Os goianos, por outro lado, não conseguiram o resultado que os recolocariam na liderança da Segunda Divisão.

O jogo

Houve polêmica na primeira etapa do jogo no Maião. Mirassol e Goiás travaram duelo com bastante equilíbrio até Fernandinho, que já havia levado o cartão amarelo por reclamação, fez falta por trás em Dieguinho e recebeu o vermelho. Com um a mais, os visitantes buscaram pressionar diante de um adversário que soube se defender.

Aos 44, o árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz expulsou direto David Braz após falta sobre Dellatorre. Com o auxílio do VAR, ele fez a revisão do lance e voltou atrás em sua decisão. Na cobrança da falta, Danielzinho levantou na área, e Dellatorre ajeitou para João Victor balançar a rede. Contudo, o VAR novamente entrou em ação e, após alguns minutos, apontou impedimento do atacante do Mirassol, anulando o gol.

No retorno do intervalo, o Goiás foi para cima e teve duas boas chances. Mas o Mirassol foi cirúrgico em sua resposta. Aos 22 minutos, numa jogada ensaiada, Neto Moura lançou na área, João Victor tocou para o meio, e Dellatorre mandou para a rede. O auxiliar apontou impedimento de João Victor e anulou a jogada. Ao reclamar acintosamente, Dellatorre recebeu o vermelho direto. Aí veio o lance curioso, já que o VAR entrou em ação e validou o gol. A expulsão, contudo, já havia ocorrido.

Em superioridade numérica de dois jogadores, o Goiás ocupou o campo de ataque, mas falhou na estratégia de cruzar bolas na área. Assim, os zagueiros do Mirassol apareceram com grande eficiência. As melhores chances foram em cabeceios de Breno Herculano.

Jogos da 9ª rodada

Sexta-feira (7)

Coritiba 4×2 Ituano

Novorizontino 3×1 Santos

Sábado (8)

Guarani 0x1 Operário

Amazonas 2×1 Brusque

Domingo (9)

Avaí 0x0 Chapecoense

América-MG 2×0 Ponte Preta

Segunda-feira (10)

Vila Nova-GO 3×2 Ceará

Sport 1×0 Paysandu

Terça-feira (11)

Mirassol 1×0 Goiás

Adiado

CRB X Botafogo-SP

