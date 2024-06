Atlético vira para cima do Bragantino e sobe na tabela do Brasileirão

Na noite desta terça-feira (11/6), o Atlético Mineiro conseguiu um grande resultado. Afinal, em pleno Nabizão, venceu de virada o Bragantino, por 2 a 1. Foi um triunfo na raça, pois o Galo teve muitos desfalques, incluindo Hulk (machucado) e Arana (na Seleção) e foi dominado a maior parte do tempo. O Bragantino saiu na frente com Lucas Evangelista. Mas Zaracho e Paulinho, num intervalo de dois minutos, marcaram os gols dos mineiros. Todos os tentos foram no primeiro tempo.

Neste jogo com 11 amarelos e dois vermelhos (um para cada time), o Atlético, com o excelente resultado em Bragança Paulista, vai aos 13 pontos, encostando no G4. Já o Bragantino para nos 12 pontos. Sonhava com a vice-liderança, mas vai ficar fora do G6.

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão

Atlético vira no fim do 1º tempo

O Galo não fez um bom primeiro tempo. Mas conseguiu ir para o intervalo na frente, mesmo levando sufoco e com improvisações na escalação, como Scarpa na lateral esquerda. Assim, o Bragantino, depois de dez minutos equilibrado, foi se impondo. Aos 24, Numa jogada ensaiada após escanteio, Lucas Evangelista recebeu na entrada da área e bateu sem chance de defesa para Everson.

O Atlético sentiu o gol, passou a ver o Braga sempre próximo de sua área e levando perigo. Mas o Galo conseguiu em duas falhas defensivas virar o jogo em dois minutos. Aos 42, Matheus Fernandes cometeu um erro bisonho na lateral-esquerda, dando oportunidade para Zaracho ganhar a bola, tocar para Paulinho dividir com o goleiro Cleiton e a bola sobrar para Zaracho deixar tudo igual. E, aos 44, o Braga atacava, perdeu a bola e Igor Gomes deu ótimo lançamento para Paulinho ganhar de Luan Cândido na corrida, entrar na área e fazer 2 a 1.

Segundo tempo sem gol

Logo no primeiro minuto, Zaracho se lesionou numa dividida e saiu. Em seu lugar entrou o zagueiro Igor Rabello, o que indicou que o Galo se fecharia. Assim, o Braga foi para cima de vez. Só não empatou com Juninho Capixaba aos seis por causa de bela defesa de Everson que voou e mandou a escanteio. Aos 22, Cadu fez um golaço, passando por Luan Cândido e mandando a gol. Mas o atacante iniciou a jogada colocando a mão na bola. Tento anulado.

No fim, Atlético retrancado (mas quase marcando com Igor Rabello) e segurando o resultado e Braga nervoso com a derrota. E terminando com dez, já que Sasha foi expulso por reclamação aos 45. Aliás, aos 54, Battaglia foi expulso pelo Galo. Enfim, triunfo na raça dos mineiros.

RB BRAGANTINO 1X2 ATLÉTICO-MG

8ª rodada do Brasileirão 2024

Data: 11/06/2024

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

RB BRAGANTINO: Cleiton; Jadsom Silva (Nathan Mendes, Intervalo), Eduardo Santos, Luan Cândido e Juninho Capixaba (Lincoln, 41’/2ºT); Eric Ramires, Matheus Fernandes (Sasha, Intervalo) e Lucas Evangelista (Gustavinho, 36’/2ºT); Mosquera, Thiago Borbas e Helinho (Vinicinho, 32’/2ºT).Técnico: Pedro Caixinha.

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Battaglia e Gustavo Scarpa; Rômulo (Maurício Lemos, 24’/2ºT), Igor Gomes, Alisson (Pedrinho, 20’/2ºT) e Zaracho (Igor Rabello, 2’/2ºT); Paulinho e Cadu. Técnico: Gabriel Milito.

Gols: Lucas Evangelista, 24’/1ºT (1-0); Zaracho, 42’/1ºT (1-1); Paulinho, 44’/1ºT (1-2)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (FIFA/RS)

Assistentes: Maíra Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA/RJ)

Cartões amarelos: Lucas Evangelista, Borbas, Juninho Capixaba, Nathan Mendes, Eduardo Santos (BGT); Saravia, Everson, Battaglia, Maurício Lemos, Bruno Fuchs. Gabriel Milito (ATL)

Cartão Vermelho: Sasha ( BGT, 45’/2ºT); Battaglia (ATL, 54’/2ºT)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.