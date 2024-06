Pedrinho abre o jogo sobre a saída de dirigentes do Vasco

“Foi um processo do Conselho Deliberativo comandado pelo presidente João Riche com a análise da questão contratual da 777. Só me causou estranheza. Não, senão ele já tinha saído por uma demissão e não por uma renúncia”, concluiu Pedrinho.

Relação desgastada

Na última semana, Felipe e o diretor executivo Pedro Martins começaram a trabalhar juntos e se reportam diretamente a Pedrinho. Dessa forma, o ídolo cruz-maltino auxilia o mandatário no dia a dia da SAF, sobretudo na relação com o elenco. A declaração demonstrou a perda de poder do CEO, que antes era manda-chuva da época em que a 777 Partners estava à frente do futebol.

Além disso, a entrevista coletiva de Lúcio Barbosa no fim do ano passado repercutiu de forma negativa na atual gestão. A relação dele com Pedrinho já estava desgastada desde antes da decisão judicial. Na ocasião, o presidente evitava falar abertamente, entretanto nitidamente estava incomodado por não ser reportado pelo CEO sobre o que acontecia no futebol do clube.

A relação estava desgastada, afinal, os pares de Pedrinho avaliavam negativamente o trabalho do chefe executivo e eram a favor de uma mudança. Outro ponto foi que o presidente encontrou os cofres da SAF vazios, conforme revelou recentemente.

