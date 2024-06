Botafogo provoca Fluminense: ”Cinco e contando”

O Botafogo dominou o Fluminense do início ao fim do clássico realizado nesta terça-feira (11), e saiu vitorioso ao vencer por 1 a 0. Porém, as provocações não se limitaram ao campo, afinal o alvinegro provocou seu rival nas redes sociais.

O Glorioso postou uma mensagem com a legenda: “cinco e contando”, em referência às cinco vitórias consecutivas sobre o Tricolor das Laranjeiras desde o ano passado.

Veja a sequência de vitórias do Alvinegro sobre o Fluminense

29/01/2023 – Fluminense 0 x 1 Botafogo (Carioca)

20/05/2023 – Botafogo 1 x 0 Fluminense (Brasileirão)

08/10/2023 – Fluminense 0 x 2 Botafogo (Brasileirão)

03/03/2024 – Fluminense 2 x 4 Botafogo (Carioca)

11/06/2024 – Botafogo 1 x 0 Fluminense (Brasileirão)

A provocação continuou, e o Botafogo também publicou um vídeo do atacante Luiz Henrique, com um print do resultado. Aliás, ele foi revelado pelo Fluminense, e enfrentou seu ex-time pela primeira vez.

Aliás, o Botafogo volta a campo no domingo (16), quando terá pela frente o duelo contra o Grêmio, no Estádio de Kleber José de Andrade, no Espírito Santo.

