Decisivo no clássico, Bastos exalta trabalho coletivo do Botafogo

O zagueiro Bastos brilhou ao marcar o gol da vitória alvinegra diante do Fluminense, nesta terça-feira (11). Assim, ao final da partida, o angolano destacou o trabalho coletivo e individual realizado pelos jogadores do Botafogo.

“Tudo isso tem a ver com trabalho. Trabalhamos todos os dias nos treinos, e graças a Deus, as coisas correram bem coletivamente e, sobretudo, individualmente também”, afirmou Bastos, na saída do campo.

Aliás, esse foi o primeiro gol do zagueiro no Brasileirão; antes disso, ele marcou diante do Volta Redonda, em partida do Campeonato Carioca deste ano. O angolano chegou ao clube no final da temporada passada.

Luiz Henrique afirma que seria injusto o Botafogo não vencer

Por outro lado, o atacante Luiz Henrique, que enfrentou pela primeira vez seu ex-time, afirmou que seria injusto o Botafogo não sair com a vitória. Visto que o Glorioso foi dominante do início ao final do clássico contra o Fluminense.

“Seria muito injusto a gente não sair com a vitória hoje, porque jogamos muito bem no primeiro tempo, dava para ter feito gol. No vestiário o treinador falou que nosso primeiro tempo foi ótimo, para continuarmos assim, porque sabia que iríamos fazer o gol”, resumiu Luiz Henrique, em entrevista no final do clássico.

O resultado colocou o Botafogo do técnico Artur Jorge na liderança do Brasileirão. Aliás, são 16 pontos conquistados em oito jogos disputados. O próximo adversário será o Grêmio, no domingo (16), às 18h30 (De Brasília), no Estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo.

