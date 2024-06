Artur Jorge elogia atuação do Botafogo após vencer Fluminense: dominadores

Artur Jorge na beira do campo - (crédito: Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Artur Jorge não poupa elogios aos seus jogadores após a vitória por 1 a 0, nesta terça-feira (11), no clássico realizado no Estádio Nilton Santos. O comandante alvinegro afirma que o placar foi magro devido à superioridade de sua equipe diante do Fluminense.

“Temos que destacar a importância da vitória, frente a um rival muito difícil, muito competente, mas é uma vitória justíssima. É uma vitória em que vencemos por 1 a 0 e acho que é curto para o que a equipe fez, pelo desempenho dos jogadores. Dominamos claramente. Esse Fluminense é uma equipe tremenda, ótima individual e coletivamente, mas hoje o Botafogo se mostrou muito superior”, afirmou Artur Jorge na entrevista coletiva.

Artur enaltece apoio da torcida botafoguense

Aliás, a torcida do Botafogo também marcou presença. Mais de 27 mil torcedores compareceram ao clássico e apoiaram o time do início ao final da partida. Desse modo, Artur agradece o apoio dos botafoguenses.

“Os torcedores mais uma vez estiveram aqui em grande número, juntos de nós, em apoio constante. É uma força muito importante para nós. Quando sentimos o torcedor ao nosso lado, lutando conosco, isso nos dá uma energia de fora para dentro, o que nos fortalece”, finalizou o treinador do Botafogo.

