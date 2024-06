Erros individuais revoltam torcedores do Corinthians em empate com Atlético-GO; veja repercussão

Uma série de erros individuais determinaram o empate do Corinthians em 2 a 2 com o Atlético-GO, pela oitava rodada do Brasileirão. Apesar de muito aguerrido, visto que esteve em desvantagem numérica desde o primeiro tempo, a atuação do Alvinegro causou revolta entre torcedores nas redes sociais.

Gustavo Henrique, expulso aos 33 minutos do primeiro tempo, e Hugo, autor do pênalti que resultou no empate, foram os mais cobrados por torcedores após a partida. A dupla esteve diretamente envolvida em lances cruciais do empate com o Atlético-GO. Mas não parou por ai… As substituições de António Oliveira também foram associadas ao resultado final, que manteve o Corinthians com chances de retornar à zona de rebaixamento ainda nesta rodada.

Outro erro individual que também despertou a fúria dos alvinegros foi o de Cacá, aos 21 minutos do segundo tempo. Apesar de tentar, o zagueiro não conseguiu cortar o cruzamento de Luiz Fernando, do Atlético-GO, e cabeceou contra o próprio gol. O lance tirou o goleiro Carlos Miguel, um dos poucos poupados pelo torcedor, completamente da jogada e colocou o Dragão definitivamente no jogo.

REPERCUSSÃO NAS REDES SOCIAIS

cara, é inacreditável o corinthians • faz 2×0 com um jogador a menos

• tem jogador expulso por burrice

• hugo faz um pênalti RIDÍCULO!

• e toma o empate no final do jogo sério, esse clube tem que acabar…pic.twitter.com/7p9HzB7UnG — neto (@netopistola10) June 12, 2024

– Gustavo Henrique foi expulso por infantilidade

– Caca fez gol contra

– Hugo fez um pênalti infantil É muito jogador burro por metro quadrado — mila (@sccprih) June 11, 2024

Esse pênalti do Hugo foi tão imbecil quanto aquele do Ailton contra o Náutico em 2007, jogadores com esse QI negativo jamais podem vestir a camisa do Corinthians, puta que pariu. — Thiago ????ABC (@ThiagoGavioes) June 12, 2024

Eu realmente acreditei que o António Oliveira daria o mínimo certo no Corinthians, mas depois de hoje não dá mais. Todas as mudanças foram erradas e fora de hora e não conseguir segurar um 2×0 é inadmissível. Tem que trocar de treinador o quanto antes! — Guilherme (@guilherme_ricke) June 12, 2024

