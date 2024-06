Brasil supera Polônia e assume liderança da Liga das Nações

No primeiro jogo do Brasil na "etapa Hong Kong" da Liga das Nações (VNL), a seleção feminina venceu a Polônia por 3 sets a 1. As adversárias estavam invictas no torneio mundial e lideravam a tabela com 24 pontos, superados pelos 25 brasileiros conquistados com o resultado do confronto direto. As parciais foram do jogo foram 22/25, 25/17, 25/17 e 25/16. Esta é a terceira e última fase antes das definições para as quartas de final.

Uma surpresa foi a escolha de Zé Roberto por não colocar Ana Cristina em nenhum momento em quadra. A ponteira é um dos destaques da equipe brasileira na Liga das Nações e aparecia nos jogos como uma das maiores pontuadora. Mas a atuação de Gabi na partida amenizou a falta da colega de time. Na mesma posição, a camisa 10 ficou responsável pelo equivalente de quase um set inteiro. Foram 24 bolas no chão.

O jogo inciou equilibrado, com as equipes empatadas com seis bolas erradas. Durante quase todo o primeiro set o Brasil conseguiu se manter na liderança, mas perto de garanti-lô deixou a Polônia virar, em 18 x 17. Após a ultrapassagem, as brasileiras se mantiveram encostadas mas sem êxito na recuperação do resultado. A seleção polonesa encerrou a etapa por 25 x 22

No segundo set, a Seleção Brasileira mostrou-se empenhada em mudar o destino da partida. De cara abriu uma vantagem de quatro pontos antes que as adversárias conseguissem marcar o primeiro. A equipe verde-amarela, confortável, chegou a abrir oito pontos das adversárias e segurou a vantagem para fechar o primeiro set a favor, por 25 x 17.

Empatadas, as duas seleções iniciaram o terceiro set com já sem deixar dúvidas que seria uma etapa mais disputada. As brasileiras, por um momento, pareciam conquistar uma vantagem, mas a Polônia deixou o Brasil para trás no 9º ponto. Porém, era o dia de Gabi brilhar e devolveu a virada na 13ª bola brasileira no chão. Foi só isso que precisou para a equipe de Zé Roberto abrir oito de vantagem, definir a liderança no set e repetir a atuação anterior de 25 x 17.

No último set, a reação brasileira demorou mais para vir. As polonesas se mantiveram a frente no placar até o 9º ponto, para que na invertida a partida ficasse nas mãos das brasileiras Com quatro aces de Júlia Bergamann, foi ela quem fechou o jogo por 25 x 16, com uma bola em cima de Stysiak, a maior pontuadora da equipe rival.

*Estagiária sob a supérvisão de Marcos Paulo Lima.