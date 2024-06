Medo de lesão faz jogador não disputar a Copa América

Depois do atacante boliviano Moises Paniagua e a ausência de responsáveis legais, outro motivo pouco usual fez um jogador ser baixa na disputa da Copa América. Trata-se do meio-campista peruano Renato Tapia.

Atualmente, o jogador tem vínculo na reta final com o Celta de Vigo (30 de junho) e a tendência é de não permanecer no clube. Desse modo, ele precisaria disputar o torneio nos Estados Unidos e ter a negociação de seu futuro em meio a competição continental.

Nessas condições, Tapia contatou a Federação Peruana de Futebol (FPF) e pediu um seguro entre as partes caso ele se machucasse durante a Copa América. Isso porque, naturalmente, qualquer lesão prejudicaria diretamente sua busca por um novo destino na abertura da janela de transferências. Entretanto, a entidade que rege as seleções peruanas não concordou com os termos do jogador, fazendo o mesmo preferir a recusa de defender a Blanquirroja na disputa da Copa América.

O que disseram os envolvidos

A FPF se pronunciou em seus canais oficiais para informar a ausência de Renato Tapia na viagem para a Filadélfia, cidade norte-americana onde os trabalhos de preparação dos peruanos vão acontecer. O comunicado não dá detalhes da situação, falando apenas em “superar certos temas contratuais e administrativos”. Oficialmente, a seleção que está no Grupo A da competição, ao lado de Argentina, Chile e Canadá ainda não divulgou o restante da lista de convocados.

Porém, em publicação feita pelo próprio atleta, o mesmo descreve a situação detalhadamente. Em suas palavras, disputar a Copa América sem o seguro solicitado “significa um alto risco para o meu futuro pessoal e profissional”. Mesmo que, em outro trecho, ele expresse sua lamentação por não defender as cores de sua seleção, algo que “sempre foi um motor” em sua vida.

