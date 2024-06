Vice do Corinthians diz que avisou Augusto Melo sobre suposta ‘laranja’

O segundo vice-presidente do Corinthians, Armando Mendonça, disse que alertou o presidente Augusto Melo sobre a suposta ”laranja” no caso VaideBet. O Timão teria usado uma segunda empresa para intermediar as negociações com a casa de apostas e vem sendo investigado por isso.

Armando Mendonça afirmou que Augusto Melo estava ciente das acusações de repasses do intermediário de contrato com a VaideBet ainda em maio. Ele acabou sendo citado em uma queixa-crime movida por Sérgio Moura, superintendente de marketing afastado do Corinthians

“Já no dia 8 de maio de 2024, informei ao presidente Augusto Melo que a empresa intermediadora do nosso patrocínio máster à época (VaideBet), a Rede Social Media, de São José dos Campos, recebeu um valor de patrocínio e que o dinheiro estava sendo desviado para uma conta de uma pessoa física, que é sócia de uma (empresa) “laranja””, disse Armando, em depoimento publicado pela “ESPN”.

“No dia 8 de maio de 2024, estive na sala do presidente Augusto Melo, no Parque São Jorge, e relatei que havia recebido informações que entendia gravíssimas e que o presidente do Sport Club Corinthians Paulista, como mandatário responsável pelo clube, deveria tomar imediatas providências, antes que tais informações se tornassem públicas e a gestão fosse acusada de omissão”, completou.

Aliás, Armando Mendonça revelou que acabou procurado por Juca Kfouri, autor da reportagem sobre a suposta ”laranja”. A procura do jornalista motivou o vice a procurar Augusto Melo. No depoimento, ele ainda pede para o Corinthians parar de pagar o intermediário, direcionado para a Rede Social Media Design.

Com esse imbróglio, a VaideBet rescindiu o seu contrato com o Corinthians. Afinal, a casa de apostas acionou uma cláusula anticorrupção e optou pelo rompimento do vínculo. A decisão aconteceu depois do início das investigações da Polícia Civil.

Vice diz que tem relação estremecida com Augusto Melo no Corinthians

Além disso, Armando Mendonça revela que se encontra em uma relação estremecida com o presidente do Timão, Augusto Melo. De acordo com o segundo vice-presidente do Corinthians, ele estaria encostado no clube.

“Nunca fui consultado para dar nenhuma opinião em cinco meses. Cheguei e fiquei encostado. Por não ser da minha característica ficar sem fazer nada, fui ajudando quem pedia ajuda, conselheiro, um sócio, um problema ali, ajudando um departamento”, disse Armando, ao ”ge”.

