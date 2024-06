Payet desfalca o Vasco em duelo com o Palmeiras pelo Brasileirão

O Vasco tenta se recuperar na tabela do Campeonato Brasileiro após a goleada para o Flamengo. Assim, a equipe entra em campo nesta quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), para medir forças com o Palmeiras, no Allianz Parque. No entanto, o técnico Álvaro Pacheco não poderá contar com Payet, que apresentou dores na perna e não tem condições de estar em campo.

O meio-campista já era dúvida desde a última segunda-feira (10), quando sentiu dores no local. Dessa forma, o francês não viajou com o restante do elenco e continuará o tratamento no Rio de Janeiro. Antes do duelo com o Alviverde, o técnico cruz-maltino utilizou a Data Fifa para recuperar os jogadores e chegar mais forte para a sequência da competição. Além disso, o tempo livre para treinamentos foi essencial para que o português pudesse conhecer melhor o elenco que tem nas mãos. Outro desfalque para a partida será Praxedes, que apresentou uma lesão na coxa direita e passa por tratamento. Medel, por sua vez, não está mais à disposição e defenderá as cores do Boca Juniors, da Argentina. Por outro lado, o treinador deve contar com Adson pela primeira vez. No clássico do último dia 2, o jogador não esteve em campo por causa de um desconforto muscular.