Duelo entre Bahia e Fortaleza é marcado por inspiração em gestões europeias

Bahia e Fortaleza se enfrentam na próxima quinta-feira (13), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. E os adversários protagonizam um clássico com referências nas gestões dos rivais europeus Manchester City e Bayern de Munique, que inspiram os modelos de administração do Tricolor Baiano e do Leão do Pici, respectivamente.

No início de 2023, o Bahia firmou um acordo da venda de 90% da SAF para o Grupo City. Após a grande adesão dos sócios, Raul Aguirre se tornou o CEO da agremiação e cumpriu o objetivo estabelecido de integrar o Bahia ao coletivo de times que é gerido pelo mesmo grupo do Manchester City.

Nos dois primeiros anos da gestão do City Football Group, os investimentos em contratações chegaram na casa dos R$148,5 milhões. Durante esse período, 33 jogadores foram contratados, alguns de grande destaque no cenário brasileiro, como Jean Lucas, ex-Santos, Everton Ribeiro, ex-Flamengo, e Caio Alexandre, vindo do próprio Fortaleza.

LEIA MAIS: Dirigentes de Botafogo e Fluminense se envolvem em confusão no Nilton Santos

E o Fortaleza?

Do outro lado do confronto, então, o Leão teve o projeto de SAF aprovado por mais de 95% dos sócios-proprietários, sócios-torcedores regulares e adimplentes do clube, em setembro de 2023. Esse foi o recorde de votos na história da agremiação, com 1.195, superando os 920 votantes para eleger Jorge Mota em 2015. Desde os planos para a mudança de gestão do clube, o Tricolor se inspirava nos moldes administrativos do Bayern de Munique como referência, em que há o recebimento de investimentos, mas sem perda do controle do futebol.

“Fizemos um processo de migração, com calma, pensando em um segundo momento, no qual poderemos captar novos investimentos com a vendas de parte das ações. Entretanto, diferentemente do que acontece em muitos dos clubes do Brasil, não queremos perder o controle do futebol. Por isso, chegamos ao entendimento de que um modelo como o do Bayern é o melhor. Vemos como uma referência e passamos a nos aprofundar”, explica Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.

Nesse cenário, o Fortaleza está entre os oito clubes da Série A gerenciados no formato de gestão empresarial. Na lista estão: Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Cuiabá, Vasco da Gama e Red Bull Bragantino.

Bahia e Fortaleza se enfrentam às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira. No momento, o Tricolor Baiano ocupa a terceira colocação do campeonato, com 14 pontos, assim como o vice-líder Flamengo. Já o Leão do Pici encontra-se na 11º posição, com dez pontos e um jogo a menos, por conta do duelo adiado contra o Criciúma.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.