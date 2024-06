André Silva vai de sucesso imediato a jejum de gols no São Paulo

O centroavante André Silva teve um começo meteórico no São Paulo. Contratado para ser substituto de Calleri, o jogador já chegou precisando ser acionado por conta de uma lesão no argentino. Agradou e foi ganhando elogios. Contudo, nos últimos jogos, não entrou em campo e pode perder ainda mais espaço no clube.

André Silva chegou ao São Paulo com um contrato de quatro temporadas e animou o torcedor, que pedia por um reserva para Calleri. A empolgação veio justamente por conta de seu bom começo. Apesar de ter estreado contra o Novorizontino, na eliminação do Paulista, André Silva foi as redes logo nos dois jogos seguintes. Ele marcou contra o Cobresal, na Libertadores, e também guardou contra o Fortaleza, pelo Brasileiro.

Ainda antes da chegada de Zubeldía, com o interino Milton Cruz no comando do time, foi titular diante do Atlético-GO e deu uma assistência. Com o técnico argentino, ele começou a ser escalado pelo lado direito do ataque. Assim, ele vinha formando um trio de ataque ao lado de Calleri e Ferreirinha.

Contudo, nas últimas partidas, não conseguiu mais engrenar. Ele não marca há oito jogos, entrou em um jejum de gols e tem recebido menos chances. Contra o Talleres, pela Libertadores, ele sequer saiu do banco de reservas e viu o garoto Juan ganhar oportunidades. Contra o Águia de Marabá, André Silva perdeu oportunidades claras e diminuiu seu prestígio no clube.

O atacante ainda pode perder espaço devido ao retorno de Wellington Rato, que deve ficar disponível para o confronto contra o Internacional após se recuperar de lesão. O meia-atacante atua justamente onde André Silva atuava com Zubeldía, pela direita. Assim, ele volta a ser o substituto imediato de Calleri.

André Silva espera nova chance no São Paulo contra o Inter

O atacante está relacionado para o duelo contra o Internacional. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 20h, no Heriberto Hulse, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

