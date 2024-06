Textor detona VAR após lance de Martinelli: ‘Sejam melhores’

Com gol de Bastos no segundo tempo, o Botafogo venceu o Fluminense por 1 a 0 no Nilton Santos e subiu para liderança do Brasileirão. No entanto, John Textor, acionista majoritário da SAF, reclamou da arbitragem do clássico nas redes sociais.

Textor critica arbitragem

Na visão do empresário americano, Martinelli deveria ter sido expulso de campo por uma entrada de sola em Gregore. O lance aconteceu aos dez minutos do primeiro tempo. Flavio Rodrigues de Souza, árbitro do jogo, aplicou somente cartão amarelo. O VAR não sinalizou revisão.

Assim, John Textor tirou um print do relatório da “Good Game”. A empresa é responsável por analisar as decisões do árbitro em jogos de futebol. Na avaliação da organização, Martinelli deveria ter sido expulso do clássico.

“Essa foi fácil… A visão do computador vê o que os olhos veem. O VAR deveria ser mais consistente na aplicação das regras. Momento de ensinar para o árbitro de vídeo. Sejam melhores“, disse John Textor nas redes sociais.

Aliás, o Botafogo agora entra em campo no próximo domingo (16/06), diante do Grêmio, às 18h30 (de Brasília), no Kléber Andrade, em Cariacica, pela nona rodada do Brasileirão. O Glorioso, dessa forma, vai em busca da terceira vitória consecutiva no campeonato.

