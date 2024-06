Cruzeiro mira joia do Ceará e tem trunfo para conseguir contratação

O Cruzeiro segue no mercado para reforçar o time. Aliás, essa foi a primeira promessa do empresário Pedro Lourenço quando adquiriu 90% das ações da Raposa, há cerca de dois meses. Um dos nomes fortes no bastidores é o zagueiro Jonathan Jesus, do Ceará.

O atleta é considerado uma joia, tem 20 anos, 1,87m, e é titular absoluto sob o comando de Vagner Mancini na disputa da Série B do Brasileirão. Aliás, o Vozão faz esforço para segurar o atleta.

Pelo lado do Cruzeiro, a expectativa é positiva. Afinal, a multa para tirar o atleta do Ceará não é alta: R$ 6 milhões. No entanto, ele representa potencial de venda para o mercado europeu e a Raposa, assim, pode ter um bom lucro.

Para mudar a cabeça do jogador e contratá-lo, o Cruzeiro vai usar o bolso do atleta. A promessa que Alexandre Mattos vai fazer é de uma valorização salarial.

Jonathan Jesus surgiu muito bem no Ceará da Série B de 2023. Na atual temporada, ele já esteve em 13 partidas e ainda busca o primeiro gol como profissional. O jogador chegou ao Ceará em 2021 após indicação do ex-volante Heleno Faísca, que é tio do defensor e jogou no Vozão entre 2009 e 2012.

O zagueiro seria a quarta contratação de Pedro Lourenço à frente da SAF do Cruzeiro. Isso porque já foram anunciados o goleiro Cássio, ex-Corinthians, e o atacante Kaio Jorge, que estava na Juventus. Lautaro Díaz, do Independiente Del Valle, chega em breve em Belo Horizonte para fazer exames e assinar contrato com a Raposa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.