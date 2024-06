Lionel Messi afirma qual será seu último clube na carreira

Newell’s Old Boys, Barcelona, seleção da Argentina, Paris Saint-Germain, Inter Miami… a laureada trajetória de Lionel Messi como jogador profissional está na reta final. Mais do que o aspecto da idade, o próprio atleta de 36 anos reconhece isso e reforçou em entrevista recente que deu para a ESPN de seu país.

Por conta disso, Messi não escondeu o medo que tem quando for o momento de, efetivamente, pendurar as chuteiras. Nesse sentido, ele também coloca o “passo difícil” que decidiu dar quando saiu do PSG para aceitar o projeto de sua atual equipe na Major League Soccer (MLS).

Todavia, ele prefere se concentrar no aproveitamento dos prazeres diários entre trabalhos, jogos e as amizades construídas por conta do esporte:

“(Preparado para a aposentadoria) Eu creio que eu tampouco. A vida toda eu fiz isso. Me encanta jogar bola, desfruto do dia a dia, dos treinamentos, das partidas. Sim, dá um pouco de medo que isso tudo vai acabar. Foi um passo difícil deixar a Europa para vir pra cá (Estados Unidos). O fato de ter sido campeão do mundo ajudou a ver as coisas de outra maneira, também. Mas eu não fico pensando nisso. Eu tento desfrutar tudo isso muito mais, porque estou consciente de que cada vez falta menos. Por isso, estou muito bem no clube, com a sorte de ter companheiros e amigos do meu lado, também na seleção. Desfruto dos pequenos detalhes que, quando não jogar mais, sei que vou sentir falta.”

Em virtude do contexto, Leo foi questionado, logo na sequência, se o Inter Miami seria seu último clube como atleta profissional. E o camisa 10 da Albiceleste, apesar de um tanto hesitante, confirmou:

“Sim, sim. Creio que sim. Hoje, creio que vai ser o meu último clube, sim.”

Antes da disputa da Copa América, Messi e seus companheiros de seleção argentina terão mais uma partida amistosa de preparação. O duelo da próxima sexta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), será contra a Guatemala.

