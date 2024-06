Fernando Santos é o novo técnico do Azerbaijão

DOHA, QATAR - NOVEMBER 24: Fernando Santos, Head Coach of Portugal, gives their team instructions during the FIFA World Cup Qatar 2022 Group H match between Portugal and Ghana at Stadium 974 on November 24, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images) Caption - (crédito: Getty Images)

Fernando Santos é o novo treinador do Azerbaijão. O técnico, que deixou o Besiktas, da Turquia, recentemente e tem passagem pela seleção de Portugal, agora terá um novo desafio na carreira. O principal objetivo dele será preparar a equipe para brigar por uma vaga na Eurocopa de 2028.

“Foi decidido nomear Fernando Santos como treinador principal da seleção do Azerbaijão, tendo em conta a sua rica experiência como um dos mais conhecidos especialistas do futebol mundial, os seus sucessos ao longo da sua carreira profissional, incluindo o campeonato europeu com a seleção portuguesa”, diz a nota da Federação do Azerbaijão.

Mais do que classificar a seleção para a próxima Eurocopa, Fernando Santos terá funções também alargadas à formação e ao desenvolvimento do futebol no país. Assim, a expectativa é que o treinador fique por um bom tempo no Azerbaijão e crie um projeto longo.

“Tendo em conta que o processo não será de curta duração e que abrangerá um determinado período, foi traçado ao treinador português o objetivo de formar uma equipe competitiva para uma campanha de sucesso na fase de qualificação da Euro 2028”, completa a nota da Federação.

Fernando Santos tem um vasto currículo. Afinal, ele comandou as três principais equipes de Portugal: Benfica, Porto e Sporting. Além disso, foi o treinador da seleção portuguesa e conquistou a Eurocopa em 2016. Contudo, ele deixou o comando técnico em 2022, após a Copa do Mundo no Qatar. Ele ainda treinou a seleção da Polônia e o time do Besiktas antes de aceitar o convite do Azerbaijão.

