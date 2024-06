Câmara Municipal cria Frente Parlamentar para construção do novo estádio do Flamengo

Marcos Braz, vereador (PL) e vice-presidente de futebol do Flamengo - (crédito: Foto: ASCOM/CMRJ)

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro criou uma Frente Parlamentar para a construção donovo estádio do Flamengo. A associação dos 33 parlamentares, presidida pelo vereador Marcos Braz (PL), vice-presidente de futebol do clube carioca, foi publicada pelo Diário Oficial da Câmara Municipal nesta quarta-feira (12).

Assim, Marcos Braz explicou que a criação do instrumento legislativo é importante para que amplie a participação de mais parlamentares. Além disso, enalteceu o propósito do projeto no âmbito social.

“Este é um projeto esportivo gigante, bastante importante para a cidade, que vai gerar empregos, ampliar a arrecadação de impostos, atrair o turismo, entre outros benefícios. A região do Gasômetro integra outro grande projeto, de revitalização de toda aquela região”, iniciou Braz.

“Precisamos envolver mais vereadores nessa questão. Todo e qualquer tipo de transformação de espaços públicos têm que passar necessariamente pela Câmara de Vereadores para as devidas autorizações”, completou o vereador.

LEIA: Flamengo espera definição do valor do terreno no Gasômetro, mas avança em outros temas

O vereador Marcos Braz (PL), autor da proposta, será o presidente da Frente Parlamentar. Em resumo, ela contará com os vereadores Alexandre Beça, Átila Nunes, Carlo Caiado, Celso Costa, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Gilberto, Dr. Rogerio Amorim, Edson Santos, Eliseu Kessler, Felipe Michel, Inaldo Silva, Jair da Mendes Gomes, Jorge Felippe, Junior da Lucinha, Luiz Ramos Filho, Marcelo Arar, Marcelo Diniz, Matheus Gabriel, Pablo Mello, Renato Moura, Vitor Hugo, Waldir Brazão, Welington Dias, William Siri, Willian Coelho, Zico e com as vereadoras Monica Benicio, Tainá de Paula, Tânia Bastos, Teresa Bergher, Vera Lins e Veronica Costa.

