Grêmio tem desfalques para encarar o Flamengo; veja provável time

Renato Gaúcho comandou o último treino do Grêmio nesta quarta-feira (12) antes da partida diante do Flamengo, na próxima quinta (13), às 20h (de Brasília), no Maracanã. Com o CT do Fluminense com portões fechados, o técnico promoveu atividade para o elenco e deve fazer muitas mudanças no time titular.

O treino do Imortal teve início pela manhã, após jogadores e comissão técnica analisarem, por cerca de uma hora, vídeos do Rubro-Negro. Em seguida, o treinador comandou um trabalho tático e fez os últimos retoques no time, encerrando a preparação para o duelo pelo Brasileirão.

Dessa maneira, o Renato Gaúcho terá que quebrar a cabeça para montar a equipe. Isso porque não terá Villasanti e Soteldo, que estão a serviço das seleções paraguaia e venezuelana, respectivamente, para a disputa da Copa América. Quem também não tem condições de jogo é o atacante Diego Costa, com uma grave lesão muscular. Gustavo Nunes, suspenso, é outra baixa certa.

JP Galvão deve ser o substituto imediato de Diego Costa. Já Nathan Fernandes deve entrar no lugar de Soteldo. Contudo, Renato pode optar por escalar Galdino do lado esquerdo do ataque ou até promover a entrada de um volante para proteger mais o sistema defensivo. Carballo e Edenilson, assim, brigam pela vaga.

Grêmio tem dúvidas na defesa

Na defesa, o treinador também tem dúvidas. Isso porque, no gol, Rafael Cabral, que foi titular nas duas últimas rodadas do Brasileirão, pode voltar no lugar de Marchesín, que atuou pela Libertadores. Na zaga, Geromel está recuperado de fratura no braço esquerdo e briga por vaga com Rodrigo Ely.

Assim, o Imortal pode ser escalado por Renato Gaúcho com: Rafael Cabral (Marchesín); João Pedro, Geromel (Rodrigo Ely), Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê e Cristaldo; Pavon, Nathan Fernandes (Galdino) e JP Galvão.

O Grêmio está na 13ª colocação, com apenas seis pontos, um a mais que o primeiro clube na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o Tricolor tem dois jogos a menos, por conta das partidas adiadas devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no mês passado.

