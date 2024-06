De La Cruz é eleito o melhor jogador do mês de maio do Brasileirão

Um dos destaques do Flamengo na temporada, De La Cruz, que chegou ao Rio de Janeiro no início do ano, foi eleito o melhor jogador do mês de maio do Campeonato Brasileiro. O uruguaio é um dos responsáveis pelo bom momento do Rubro-Negro, que está nas primeiras posições do torneio.

Nas redes sociais, o perfil do clube carioca compartilhou o resultado da votação e comentou: “Tá jogando demais”, seguido por uma bandeira do Uruguai e com dois corações nas cores rubro-negras.

Tá jogando demaissss! ?????????????? https://t.co/F4DmYxVpeu — Flamengo (@Flamengo) June 12, 2024

Números de De La Cruz na competição

Em sete jogos do Flamengo pelo Brasileirão, De La Cruz marcou dois gols e deu duas assistências.

Como está com a seleção do Uruguai se preparando para a Copa América, o meia fica fora da partida contra o Grêmio, na quinta-feira. Aliás, ele será desfalque no Rubro-Negro até o fim do torneio nos Estados Unidos.

