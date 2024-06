Jeffinho, do Botafogo, registra ocorrência contra o Resende

Jeffinho, do Botafogo, registou um boletim de ocorrência, na manhã de segunda-feira (11/06), na 42ª Delegacia da Polícia Civil, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O atacante afirmou que Resende cometeu “apropriação indébita” dos valores da sua venda ao Lyon, da França.

LEIA MAIS: Textor detona VAR após lance de Martinelli: ‘Sejam melhores’

Jeffinho x Resende

O atacante se transferiu ao Lyon em janeiro de 2023. A negociação do jogador girou em torno de 10 milhões de euros (cerca de R$58 milhões). Na época, ficou definido que 60% da transação seria repassada ao Botafogo e 40% ao Resende, clube formador do atleta. A informação é do “ge”.

Jeffinho, por ser dono de uma fatia dos próprios direitos econômicos, tinha direito de receber 20% do valor transferido ao Resende. No entanto, somente 10% chegou ao atacante. O jogador, dessa forma, optou por registrar um boletim de ocorrência e cobrar os valores restantes do acordo.

Retorno ao Botafogo

Aliás, Jeffinho pertence ao Lyon e está emprestado ao Botafogo até dezembro desta temporada. O atacante tem 18 jogos disputados pelo Glorioso em 2024, com cinco gols e duas assistências. O jogador atualmente se recupera de uma lesão na coxa direita.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.