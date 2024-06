Ex-Botafogo, Fábio Matias é o novo técnico do Coritiba

O Coritiba anunciou nesta quarta-feira (12) a contratação de Fábio Matias para ser o treinador da equipe. Ele era auxiliar da comissão permanente do Botafogo desde janeiro. O novo comandante já assume o Coxa no próximo domingo, em partida diante do Goiás, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro da Série B.

Matias, de 44 anos, assume o lugar do interino James Freitas, que estava como treinador do Coritiba desde a saída de Guto Ferreira, no início de maio. Dessa maneira, James volta a ser auxiliar fixo da comissão técnica do clube paranaense. Ele comandou o Coxa em seis jogos, com três vitórias.

O novo treinador alviverde assinou contrato até dezembro de 2025. Ele está em Curitiba desde terça-feira (11), quando conheceu a estrutura do CT da Graciosa. Em seguida, finalizou os detalhes contratuais para fechar com o clube e ter o primeiro contato com os jogadores. Nesta quarta, ele já comandou o primeiro treino.

Novo técnico do Coritiba era interino do Fogão

Fábio Matias foi técnico interino do Botafogo no começo da temporada, entre a saída de Tiago Nunes e a chegada de Artur Jorge. À frente do Alvinegro, foram dez jogos, com oito vitórias, um empate e uma derrota, além da classificação para a fase de grupos da Libertadores.

“O Coritiba anuncia Fábio Matias como novo técnico. A contratação acompanha o processo de reestruturação do Departamento de Futebol Profissional, alinhado à visão desportiva de longo prazo e de novos processos internos. Matias chegou a Curitiba na terça-feira (11), acompanhou o treinamento comandado por James Freitas e conheceu o CT da Graciosa, atletas e staff”, informou o clube paranaense em comunicado.

A equipe paranaense ocupa a nona colocação da Série B, com 14 pontos, a três de entrar no G4 da competição. Na próxima rodada, visita o Goiás, na Serrinha, às 18h30 de domingo (de Brasília).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.