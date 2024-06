Flamengo x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira (13), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 20h (de Brasília). Aliás, se por um lado o Rubro-Negro, com 14 pontos, vai atrás da vitória para recuperar a liderança da competição, por outro o Imortal precisa vencer para não correr a chance de ir para a zona do rebaixamento.

Onde assistir

O Premiere transmite a partida entre Flamengo e Grêmio.

Como chega o Flamengo

O técnico Tite terá que lidar com os desfalques para enfrentar o time gaúcho. Afinal, não contará com Arrascaeta, De La Cruz, Viña, Varela e Pulgar, que estão com as suas respectivas seleções. Além disso, Ayrton Lucas, no departamento médico, também não joga.

Dessa forma, o treinador dará oportunidades a jovens jogadores, como Wesley, Igor Jesus e Lorran, no time titular.

Como chega o Grêmio

Assim como a equipe carioca, o Grêmio também conta com desfalques. Villasanti e Soteldo, convocados, Diego Costa, contundido, e Gustavo Nunes, suspenso, não ficam à disposição de Renato. Além disso, os zagueiros Jemerson e Rodrigo Caio, recém-contratados, ainda não foram regularizados.

FLAMENGO X GRÊMIO

Oitava rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 13/06/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Léo Ortiz, Igor Jesus, Lorran e Gerson; Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

GRÊMIO: Rafael Cabral (Marchesín); João Pedro, Geromel (Rodrigo Ely), Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê e Cristaldo; Pavon, Nathan Fernandes (Galdino) e JP Galvão. Técnico: Renato Gaúcho

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG-FIFA)

