Brasiliense vence de virada fora de casa e abre vantagem na liderança

Brasiliense fez 1 x 3 de virada contra o Iporá para aumentar liderança na frente do Grupo A5 - (crédito: Mateus Dutra/Distrito do Esporte)

O Jacaré fez mais uma vítima e segue caminhando à passos largos rumo à classificação na Série D. O Brasiliense venceu o Iporá de virada por 1 x 3, no Ferreirão, no Goiás, nesta quarta-feira (12/6), e chegou a 19 pontos, líder isolado no Grupo A5. As equipes haviam se enfrentado na rodada anterior, também com triunfo do time Brasiliense. Desta vez, os gols do jogo foram de Netinho, Nenê Bonilha e Joãozinho.

A campanha do Brasiliense chegou a seis vitórias e apenas uma derrota em oito jogos pela quarta divisão. Com o resultado, a equipe abriu oito pontos de vantagem dentro da zona de classificação para a próxima fase com apenas mais seis compromissos pela frente.

Os comandados de Luiz Carlos Winck saíram atrás do placar, aos 15 minutos da etapa inicial, quando Dedé completou escanteio de cabeça e fez 1 x 0 para os goianos. A resposta do Jacaré veio aos 40 do primeiro tempo e em grande estilo. Gabriel Galhardo fez lançamento do campo de defesa para Netinho, que subiu nas costas da defesa para dominar de direita e mandar no ângulo do goleiro.

Na volta do intervalo só deu Brasiliense. O time do DF pressionou o adversário e obrigou o goleiro Luiz Felipe a fazer milagres, mas o próprio arqueiro não se ajudou aos 20 minutos, quando saiu errado e derrubou Tobinha dentro da área. Nenê Bonilha foi para a cobrança e colocou o Jacaré na frente. Mal deu para comemorar e dois minutos depois foi a vez de Joãozinho aproveitar uma falha da defesa do Iporá para roubar a bola e sair cara a cara com as redes para fazer o 1 x 3.

Depois bastou aos candangos administrarem o placar para estender a série invicta para seis jogos. O Brasiliense volta à ação no domingo (16/6), quando recebe o Capital (TO), às 15h30, na Boca do Jacaré, pela 9ª rodada.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima