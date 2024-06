Messi ‘janta’ Mbappé após francês supervalorizar Eurocopa

“(Mbappé) Também disse que os sul-americanos, não lembro ao certo o que disseram antes do Mundial… Cada um dá a importância à competição que joga”, disse o camisa 10, em entrevista à ESPN.

“Obviamente que a Eurocopa é uma competição importantíssima, onde estão os melhores, mas estão deixando fora Argentina, três vezes campeã do mundo, Brasil, cinco vezes campeão do mundo, Uruguai, duas vezes campeão do mundo…”, ressaltou.

“São muitos campeões do mundo de fora. No Mundial estão os melhores, todos os campeões, seguramente”, complementou.