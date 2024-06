Palmeiras x Vasco: escalações, arbitragem e onde assistir

O Brasileirão está voltando para Palmeiras e Vasco, que se enfrentam nesta quinta-feira (13), no Allianz Parque, pela oitava rodada do torneio. Em oitavo, o Verdão que tem 11 pontos, visa se aproximar dos líderes na tabela.

Já o Vasco, em 14º, com seis, quer se afastar da zona do rebaixamento e se recuperar, assim, da crise que vive dentro e fora de campo. A bola rola às 21h30 (de Brasília) na casa palmeirense.

Onde assistir

O jogo terá transmissão pela Globo na TV aberta (exceto BA e CE) e pelo Premiere no sistema Pay-Per-View.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras terá desfalques importantes para a partida. Afinal, Endrick (Brasil), Gustavo Gómez (Paraguai) e Richard Ríos (Colômbia) estão com suas seleções para a disputa da Copa América. Além disso, Luan e Luis Guilherme, que têm negociações bem encaminhadas e não devem mais vestir a camisa do clube, estão fora da lista de relacionados.

Em contrapartida, o duelo pode marcar o retorno de Dudu. O atacante não atua oficialmente há quase 10 meses e pode voltar a vestir a camisa alviverde após tanto tempo. A curiosidade, aliás, fica por conta do adversário: foi exatamente contra o Vasco, no mesmo Allianz, no fim de agosto de 2023, que o jogador sofreu a lesão no joelho direito.

Como chega o Vasco

A equipe carioca fará o primeiro jogo após a goleada sofrida para o rival Flamengo, pela sétima rodada, no último dia 2. E há desfalques, já que o zagueiro João Victor está suspenso, e os meias Praxedes e Dimitri Payet não viajaram por estarem lesionados. O goleiro reserva Keiller também não viajou por lesão.

Gary Medel, por sua vez, já até viajou para a Argentina para acertar contrato com o Boca Juniors, seu futuro clube. Ele, que estava cotado para ser titular, deverá dar vaga a Rojas.

Se há problemas, também há retornos no Cruz-Maltino. Após preterir David no clássico contra o Flamengo, o técnico Álvaro Pacheco relacionou o atacante para o duelo na capital paulista. Adson esteve fora contra o Fla, mas voltou à lista. O ponta Serginho, que só atuou três vezes em 2024, também voltou aos relacionados, aliás.

Outras novidades são três jovens da base: os zagueiros Luiz Gustavo e Lyncon, além do meia JP. Este último, que até atuou contra o Grêmio na estreia do Vasco na competição, esteve na Seleção sub-20 para um período de treinos, voltando a ficar, assim, à disposição.

Após a opção por três zagueiros fracassar contra o Flamengo, é possível que o português Álvaro Pacheco escale uma equipe com apenas dois zagueiros. Sem João Victor e Medel, é provável que Léo faça dupla com Rojas, com Maicon perdendo a vaga. Rayan, titular diante do Fla, deve voltar ao banco.

PALMEIRAS x VASCO

Oitava rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 13/06/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Naves, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Estêvão, Lázaro e Rony (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), Rojas (Maicon), Léo e Lucas Piton; Sforza (Zé Gabriel), Hugo Moura (Mateus Carvalho) e Galdames; Adson, David e Vegetti. Técnico: Álvaro Pacheco

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC/FIFA)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO/FIFA) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

VAR: Wagner Reway (ES/VAR-FIFA)

