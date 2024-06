Brasil escalado para enfrentar os Estados Unidos. Confira!

A Seleção Brasileira está definida para enfrentar os Estados Unidos nesta quarta-feira (12), às 20h. Endrick, que foi o autor do gol que deu a vitória contra o México, começa no banco.

Dorival definiu o time titular com: Alisson, Danilo, Marquinhos, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Rodrygo. Técnico: Dorival Júnior.

Esse é o último amistoso visando à Copa América, que será realizada no país norte-americano. No Grupo D, o Brasil estreia contra a Costa Rica, no dia 24 de junho.

