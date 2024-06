EUA x Brasil, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

EUA x Brasil - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

A Seleção Brasileira enfrenta os Estados Unidos nesta quarta-feira (12), em último amistoso antes do início da Copa América. A bola rola às 20h (horário de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida. A seleção chega para essa partida com moral, após vencer o México, em amistoso, por 3 a 2, com um time de reservas e o brilho de Endrick. Já os EUA levaram de 5 a 1 da Colômbia, também em amistoso. A Voz do Esporte fará a cobertura deste duelo a partir das 18h30, com um esquenta de primeira. E assim que a bola rolar, Christian Rafael estará com a narração.

O duelo do Brasil com os Estados Unidos ainda conta com Deyvid Xavier nos comentários e Giovanni Danjo as reportagens. Confira a cobertura da Voz do Esporte clicando na arte acima.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.