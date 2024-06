Internacional x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e São Paulo duelam nesta quinta-feira (13), às 20h, no Heriberto Hulse, em Santa Catarina, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado, mesmo com alguns jogos atrasados, devido a tragédia que assolou o Rio Grande do Sul, vem fazendo grande campanha. Afinal, é o 10° colocado, com 10 pontos e com uma derrota até aqui. Por outro lado, o Tricolor vive momento mágico com Zubeldía. O argentino ainda não perdeu no comando da equipe e pode até assumir a liderança com uma combinação de resultados.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere

Como chega o Internacional

O argentino Eduardo Coudet terá algumas ausências para o confronto com o São Paulo. Afinal, Ivan, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho direito, e Lucca e Wanderson, que estão em fase de transição, seguem no departamento médico do clube. Além disso, o técnico também não terá os jogadores convocados por suas respectivas seleções para a disputa da Copa América: Rochet (Uruguai), Borré (Colômbia) e Enner Valencia (Equador). Assim, Alario deve seguir como referência no setor ofensivo e Fabrício terá mais uma chance na meta Colorada.

Como chega o São Paulo

Por sua vez, o Tricolor também terá os seus desfalques. Afinal, Rafael (Brasil), Ferraresi (Venezuela) e Bobadilla (Paraguai), estão com suas seleções para a disputa da Copa América e estão fora. James Rodríguez (Colômbia) também está convocado, mas este não faz parte dos planos de Zubeldía. Além disso, Rafinha e Pablo Maia seguem no departamento médico. Em contrapartida, o São Paulo também terá reforços. Wellington Rato estão recuperados de lesão e será relacionado para o confronto. Por fim, Igor Vinícius cumpriu suspensão na última partida e volta ao time titular contra o Internacional.

INTERNACIONAL X SÃO PAULO

8ª rodada do Brasileirão 2024

Data e horário: 13/06/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hulse, Criciúma (SC)

INTERNACIONAL: Fabricio, Bustos (Hugo Mallo), Vitão, Robert Renan, Renê; Thiago Maia (Fernando), Bruno Henrique, Aránguiz (Mauricio), Alan Patrick, Wesley e Alario.Técnico: Eduardo Coudet.

SÃO PAULO: Jandrei; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Alisson e Nestor; Lucas, Luciano e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

