Leicester define ex-Chelsea como prioridade para assumir time na Premier League

Graham Potter é alvo prioritário do Leicester - Foto: Ina Fassbender/AFP via Getty Images - (crédito: Ina Fassbender/AFP via Getty Images)

O mercado da bola segue agitado na Premier League. De acordo com informações do jornal ‘The Telegraph’, o Leicester tenta convencer o técnico Graham Potter a assumir o clube. O ex-treinador do Chelsea é o principal alvo dos Foxes para substituir Enzo Maresca, que deixou o cargo após conquistar o título da Championship, a segunda divisão inglesa, e confirmar o retorno do clube à elite do futebol inglês.

Enzo Maresca, inclusive, deixou o Leicester para assumir o cargo de treinador do Chelsea. Agora, os Foxes tentam o ex-técnico dos Blues para disputar a temporada que marca o retorno do clube à Premier League.

Graham Potter não treina um clube desde abril de 2023, quando foi demitido do Chelsea após sete meses no cargo. Contudo, ainda segundo fontes do ‘The Telegraph’, embora o treinador tenha ficado impressionado com a equipe e o elenco do Leicester, ele ainda está indeciso sobre aceitar o desafio.

Além disso, Potter está no radar do Leicester desde a sua passagem pelo Brighton. Em 2023, após a demissão de Brendan Rodgers, o clube chegou a sondar o treinador de forma oficial mas o negócio não avançou.

