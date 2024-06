Cruzeiro x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro e Cuiabá se enfrentam no Mineirão - (crédito: Arte: Jogada10)

Cruzeiro e Cuiabá se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 19h, no Mineirão, pela oitava rodada do Brasileirão após pausa da Data Fifa. O time celeste busca reabilitação imediata diante de seu torcedor depois de derrota para o São Paulo. Já a equipe cuiabana conquistou sua primeira vitória na competição na última rodada, diante do Criciúma, e quer continuar somando pontos para sair da zona incômoda da tabela de classificação.

Onde assistir

A partida entre Cruzeiro e Cuiabá terá a transmissão do Sportv e Premiere.

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro vem de um momento de evolução com Fernando Seabra, que havia emplacado uma sequência de cinco vitórias consecutivas antes da derrota para o São Paulo. Apesar do revés, o time mineiro dominou boa parte do jogo até a expulsão de Marlon, determinante para o resultado do confronto.

Agora, a Raposa busca agora a reabilitação. Segundo o perfil oficial do Cruzeiro, foram vendidos pouco mais de 20 mil ingressos até o momento. A expectativa é que tenham cerca de 30 mil torcedores no Mineirão na noite desta quinta-feira. Em caso de vitória, a equipe mineira alcança os 13 pontos e pode chegar até a quinta posição, a depender do número de gols marcados.

Como chega o Cuiabá

O Cuiabá espantou seus fantasmas no Campeonato Brasileiro. Após seis jogos sem vitória, o Dourado conquistou uma grande vitória diante do Criciúma pelo placar de 5 a 2, fora de casa. Foi o maior placar já construído pelo Dourado desde sua primeira participação na Série A, em 2021. Agora, busca emplacar sequência na competição.

Diante do triunfo, o meia Guilherme Madruga projetou o confronto diante do Cruzeiro no Brasileirão. Inclusive, caso vença, o Dourado chega aos 7 pontos e pode deixar a zona de rebaixamento da competição.

“Foi muito importante essa vitória, nos traz tranquilidade para seguir trabalhando, estávamos trabalhando muito para que saísse a vitória logo, nos cobramos bastante no dia a dia para evoluir e conseguir os resultados positivos”, disse o jogador.

CRUZEIRO X CUIABÁ

8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e Hora: 13/06, às 19h (horário de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Álvaro Barreal, Arthur Gomes (Gabriel Verón) e Rafa Silva. Técnico: Fernando Seabra.

CUIABÁ: Walter; Railan, Marllon, Alan Empereur, Ramon; Lucas Mineiro, Denilson, Max; Jonathan Cafu, Clayson, Isidro Pitta. Técnico: Petit.

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Auxiliares: Renan Aguiar da Costa (CE) e José Moracy de Sousa e Silva (CE)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

