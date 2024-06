Neymar posta foto vestido de Santos após imagem com a camisa do Flamengo

Neymar apareceu na rede social com a camisa do Santos - (crédito: Foto: Instagram Neymar)

A quarta-feira (12) está agitada para Neymar. Se no início do dia ele postou uma foto com a camisa do Flamengo, ao passar do dia ele volto às redes sociais e apareceu com o manto do Santos, clube o qual foi revelado. A imagem serviu para acalmar os torcedores santistas, que não gostaram de ver o ídolo vestido com roupa do adversário nacional.

Embora não admita de forma pública, a diretoria do Santos trabalha para que Neymar volte ao clube no segundo semestre 2025. Para isso, o retorno à elite do futebol brasileiro é fundamental.

Inclusive, o presidente Marcelo Teixeira já costura o projeto e conta com o bom relacionamento junto ao atleta. Enquanto isso, o atacante ainda cumpre contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. O acordo é válido até junho de 2025.

Neymar pela Copa do Mundo 2026

A ideia do Peixe é colocar Neymar em sua equipe e ajuda-lo a recuperar a sua forma física. Sendo assim, o atleta chegaria à Copa do Mundo de 2026 em alta e com capacidade de ajudar o Brasil.

Revelado pelo time da Vila Belmiro, Neymar ficou no Peixe até junho de 2013. Durante o período, ele faturou três estaduais, uma Copa do Brasil, uma Libertadores da América e uma Recopa Sul-Americana.

