Athletico x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

Athletico e Criciúma se enfrentam nesta quinta-feira (13), no Estádio Ligga Arena, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo começa às 20h (de Brasília) e marcará o encontro de opostos na tabela de classificação.

Em quinto lugar com 13 pontos em sete jogos, o Furacão busca se manter na zona de classificação para a próxima Libertadores e se aproximar dos líderes da competição nacional. Enquanto isso, o time catarinense luta para deixar a zona de rebaixamento, já que ocupa a 17ª colocação com cinco pontos em cinco jogos.

Como chega o Athletico

O Furacão chega para o confronto com os retornos de Fernandinho e Esquivel, que voltam de suspensão, além do atacante Cuello, recuperado de lesão. Aliás, por outro lado, Bento e Canobbio estão ausentes, convocados por Brasil e Uruguai para a Copa América, respectivamente. A tendência é a de que o treinador Cuca utilize uma formação com três zagueiros.

Como chega o Criciúma

O Criciúma chega pressionado pela derrota em casa por 5 a 2 para o Cuiabá, no último domingo. Desse modo, o técnico Tencati fará mudanças na defesa, já que Rodrigo cumprirá suspensão. Walisson Maia deve assumir a vaga ao lado de Tobias Figueiredo. No ataque, Bolasie deve ser a escolha de Tencati, com Eder no banco de reservas.

ATHLETICO X CRICIÚMA

Campeonato Brasileiro 2024 – Oitava rodada

Data e horário: 13/06/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

ATHLETICO: Léo Linck; Kaique Rocha, Thiago Heleno e Mateo Gamarra; Léo Godoy, Erick, Fernandinho e Esquivel (Fernando); Nikão, Zapelli (Cuello) e Mastriani. Técnico: Cuca

CRICIÚMA: Gustavo; Jonathan, Walisson Maia, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Ronald (Meritão), Marquinhos Gabriel, Matheusinho e Claudinho; Bolasie (Eder). Técnico: Claudio Tencati

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (RS) e João Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Leo Simão Holanda (CE)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.