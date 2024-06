André fica perto de retorno aos gramados pelo Fluminense

André foi ao gramado com os jogadores e também fez parte do treinamento com Thiago Silva, que vem cumprindo um cronograma especial. Apesar do avanço na recuperação, o volante ainda não tem uma previsão de retorno aos gramados.

André se machucou no empate contra o Cerro Porteño, pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores, no dia 25 de abril. Ele sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. O caso não foi cirúrgico.

Ainda sem André, o Fluminense, que busca retomada, volta a campo neste sábado, no Maracanã, para encarar o Atlético-GO pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o 16º colocado no torneio nacional, com apenas seis pontos somados em 24 possíveis.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.