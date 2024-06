Renato reabre disputa de goleiros no Grêmio: ”Não existe titular”

Renato Gaúcho reabre a disputa pela titularidade no gol do Grêmio, e Rafael Cabral tem mais chances de iniciar a partida contra o Flamengo, nesta quinta-feira (13), no estádio do Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

O revezamento de goleiros no Tricolor é notável nesta temporada. O argentino Marchesín jogou em todas as partidas da Libertadores até agora, enquanto Cabral foi titular nos últimos dois jogos do Brasileirão. Além disso, Caíque jogou contra o Operário, na terceira fase da Copa do Brasil.

” Rodízio de goleiro? Não é só no gol. O Grêmio tem um grupo, não existe titular, não existe cláusula no contrato de ninguém que diz que tem que ser titular. Se tiver que fazer, continuarei fazendo, da mesma forma que tenho feito durante os jogos. Se tiver que ter o rodízio, terá normalmente sem problema algum. Estamos muito bem de goleiros”, afirmou Renato.

Marchesín foi o grande destaque na vitória por 1 a 0 sobre o sobre Huachipato, no Chile, quando o tricolor gaúcho garantiu a classificação para a próxima fase. Aliás, antes de sofrer o gol do Estudiantes, no último sábado, ele estava cinco jogos sem ser vazado. Aliás, por jogar pelo Cruzeiro na Copa do Brasil deste ano, Cabral não poderá defender o Grêmio na competição, mas estará disponível para as oitavas de final do torneio continental.

Veja os números dos goleiros do Grêmio em 2024

Marchesín: 16 jogos e 14 gols sofridos – média de 0,87

Rafael Cabral: 2 jogos e 3 gols sofridos – média de 1,5

Caíque: 10 jogos e 8 gols sofridos – média de 0,8

Com seis pontos em cinco jogos, o Grêmio aparece, portanto, na 13ª posição do Campeonato Brasileiro. Na Libertadores enfrentará o Fluminense na fase de oitavas de final, enquanto na Copa do Brasil ainda aguardará sorteio para saber o adversário também na fase de oitavas.

