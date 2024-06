Marcelo Paz recusa proposta para assumir cargo de CEO no Corinthians

O Corinthians recebeu mais uma notícia negativa nesta quarta-feira (12). Trata-se de Marcelo Paz, atualmente CEO do Fortaleza. O dirigente recusou o convite para ter o mesmo cargo, mas no time do futebol paulista.

O convite partiu de Augusto Melo, mandatário do Alvinegro. O dirigente é próximo de Marcelo Paz e oficializou o convite para ele assumir o futebol do Corinthians, mas sem sucesso.

Na visão de Paz, o seu trabalho a frente do Fortaleza não acabou. Ou seja, ele pretende ficar no cargo do Tricolor do Pici por muitos anos e espera potencializar a marca do clube a nível mundial.

Assim que tomou a decisão de recusar o Corinthians, Marcelo Paz entrou em contato com Augusto Melo e informou ao amigo o motivo de não topar o desafio. Agora, cabe ao Corinthians voltar ao mercado e buscar uma nova alternativa. Um dos desejos da diretoria é profissionalizar o futebol e a contratação de um CEO é fundamental.

Saídas no Corinthians

Por causa de escândalos nos bastidores, o Timão vive uma debandada em sua diretoria. Logo depois da saída da patrocinadora Vaidebet, Rozallah Santoro, diretor financeiro, e Fernando Alba, diretor-adjunto de futebol, entregaram os cargos.

Anteriormente, o desfalque havia ficado por conta do diretor de futebol Rubens Gomes e do diretor jurídico Yun Ki Lee. Além deles, Sérgio Moura, superintendente de marketing, se licenciou do posto.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.