Rodrygo exige mais atenção da Seleção após empate: ‘Faltou capricho’

Rodrygo anotou o gol da Seleção Brasileira no empate por 1 a 1 diante dos Estados Unidos em amistoso nesta quarta-feira (12), em Orlando, no último amistoso antes da Copa América. O atacante, porém, destacou a falta de capricho na conclusão das jogadas e pediu mais atenção ao time Canarinho.

“Foi um jogo difícil. Queremos sempre ganhar, mas, por ser preparação, precisamos tentar não perder. O time deles nos colocou em dificuldade, mas também criamos bastante. Faltou capricho. Precisamos seguir assim, treinar forte para chegar bem na Copa América. É preciso manter concentração até o final, contra o México desconcentramos e tomamos dois gols, hoje também desconcentrou um pouquinho. É estar concentrado até o final. Temos qualidade, vamos criar sempre chances e temos de converter”, afirmou Rodrygo após o jogo.

Rodrygo, aliás, chegou ao seu sexto gol em 23 partidas atuando pela Seleção. Ele criou as melhores oportunidades do time brasileiro enquanto esteve em campo.

Rodrygo projeta disputa da Copa América

Por fim, o atacante do Real Madrid projetou a disputa da Copa América com a Seleção Canarinho.

“É sempre difícil achar o equilíbrio porque estamos no começo do trabalho. Graças a Deus, fizemos os dois amistosos na data Fifa passada muito bem, o que nos deu mais tranquilidade para trabalhar agora. Ainda estamos no começo, nos entrosando e encaixando o time, mas acho que estamos bem, indo em um bom caminho e criando muitas chances. Agora, precisamos chegar na Copa América e converter essas chances em gols, além de melhorar defensivamente, porque isso vai ajudar muito”, encerrou.

