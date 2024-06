Ex-Vasco, Gary Medel se torna, oficialmente, reforço do Boca Juniors

Jogador que defendia o Vasco desde julho de 2023, o zagueiro chileno Gary Medel é o mais novo reforço do Boca Juniors. Esta será a segunda passagem do atleta de 36 anos em La Bombonera, tendo defendido o clube de Buenos Aires entre 2009 e 2011.

A negociação não angariou custos em relação a taxa de transferência, já que Medel chegou a um acordo para deixar o clube brasileiro em termos amigáveis. Em especial, por conta do alívio na folha salarial que significa, para o Vasco, a saída do experiente defensor. O cálculo é de que, com sua saída, o clube carioca deixe de gastar R$ 4,8 milhões até o fim do ano.

Através das redes sociais, logo depois de chegar em território argentino, o zagueiro deu sua primeira declaração no retorno ao clube de La Boca:

“Uma grande saudação aos torcedores do Boca. Muito contente de estar aqui novamente e espero dar meu melhor.”

Com formação na base da Universidad Católica, Gary Medel estruturou grande parte de sua carreira em território europeu. Logo após o Boca Juniors, ele rodou por Sevilla (Espanha), Cardiff (País de Gales), Inter de Milão (Itália), Besiktas (Turquia) e Bologna (Itália) antes da recente experiência no futebol brasileiro.

Apesar da chegada com bons indícios e rápida identificação com o torcedor vascaíno, episódios no cotidiano como a agressão a um jovem das categorias de base foram minando o clima de Medel em São Januário.

