Dorival defende Vini Jr e afirma que o melhor está por vir na Seleção

Dorival Júnior saiu em defesa de Vini Jr após o empate da Seleção Brasileira por 1 a 1 com os Estados Unidos, no último amistoso antes da estreia na Copa América. O atacante não conseguiu repetir as boas atuações do Real Madrid, porém o técnico afirma que o melhor do craque está por vir.

“Cobram do Vinicius as atuações que ele tem no Real. Acho que isso acontecerá nos momentos mais importantes e decisivos da competição. Aguardemos e dar condições para esses garotos encontrarem o seu melhor. O Rodrygo evolui a cada momento. Quanto mais ele participar, mais importante será para a nossa equipe. Quanto mais ele tiver a bola nos pés, as possibilidades de jogadas importantes se ampliam”, disse Dorival Jr na entrevista coletiva.

Dorival justifica a escolha por Alisson

Dorival, aliás, também defendeu o goleiro Alisson, criticado pelo gol de falta marcado por Pulisic. Todavia, para a Copa América, o técnico contará com Bento, do Athletico-PR, e Rafael, do São Paulo.

“Pela ausência do Ederson e do Alisson nas duas partidas anteriores, convocamos Rafael e Léo Jardim, dando oportunidade ao Bento, que foi muito bem. Com o retorno do Alisson, achei correto que ele voltasse e tivesse as mesmas duas oportunidades. É um teste? Não. É apenas para entendermos um pouco mais o momento de cada um deles. Temos confiança em todos os jogadores que aqui estão, e isso é importante. Os treinamentos nos direcionarão para a equipe que iniciará a partida seguinte. Espero ser o mais correto possível para colocar em campo jogadores que estejam em suas melhores condições”, finalizou Dorival.

O Brasil está no Grupo D na Copa América, ao lado de Colômbia, Paraguai, e Costa Rica, adversária da estreia na Copa no dia 24 de junho, em Los Angeles.

