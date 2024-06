Maracanã terá rodada dupla de Flamengo nesta quinta-feira (13). Entenda!

O complexo do Maracanã receberá dois grandes eventos do Flamengo nesta quinta-feira (13). Pelo Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro recebe o Grêmio às 20h (de Brasília), em partida que pode recolocar o time carioca na liderança da competição. Mas, antes disso, o “Orgulho da Nação”, time de basquete, entra em quadra em jogo decisivo pelo NBB.

A equipe de bola laranja do Flamengo recebe o Franca às 18h, no Maracanãzinho. As equipes se enfrentam pelo jogo quatro das finais do NBB. Com duas vitórias do time de Franca, o Mais Querido precisa vencer para empatar e levar o confronto para o jogo cinco, no sábado, também no ginásio carioca.

Mudança de horário

Aliás, a partida do basquete estava marcada para as 18h30. No entanto, como os torcedores reclamaram dos horários próximos dos jogos, houve a mudança para as 18h.

Interação entre jogadores nas redes sociais

Os dois times do Flamengo têm referências importantes para os rubro-negros. No basquete, está chegando ao fim a “Era Olivinha”. Afinal, ele irá se aposentar ao fim desta temporada. Nas redes sociais, ele e Gabigol costumam fazer interações e, assim, deixam os flamenguistas animados.

Na segunda-feira, Olivinha postou uma foto com a camisa do time de futebol do Flamengo, antiga, com a legenda: “iniciando a última semana da temporada e da minha carreira”. Logo depois, Gabigol republicou a postagem e disse: “E vai ser com título, Oliva”.

E vai ser com título, Oliva! https://t.co/tiS3dYvzWi — Gabriel Barbosa (@gabigol) June 10, 2024

