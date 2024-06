Sindicato de atletas processa Fifa por conta do novo Mundial de Clubes

Sindicato processa Fifa por conta do novo Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram @gianni_infantino)

O sindicato internacional dos jogadores de futebol entraram com uma ação judicial contra a Fifa, devido à criação do novo Mundial de Clubes, que acontecerá em 2025. O grupo entende que a entidade agiu por conta própria para criar uma nova competição, que vai atrapalhar o calendário dos clubes.

Com o apoio da FifPro, a Associação de Jogadores Profissionais de Futebol da Inglaterra e a francesa União Nacional de Jogadores Profissionais, o grupo pediram ao Tribunal de Comércio de Bruxelas para levar o caso ao Tribunal de Justiça da União Europeia.

O novo Mundial de Clubes vai atrapalhar no período de férias dos jogadores que atuam na Europa. Afinal, nos próximos três anos teremos Copa América/Eurocopa em 2024, Mundial em 2025 e Copa do Mundo em 2026. Estas competições vão acontecer entre junho e julho, quando costuma ser o período de descanso dos atletas.

A FIFPro e a Associação Mundial das Ligas (WLA) haviam ameaçado a Fifa com ações legais por causa desse calendário. A Associação Europeia de Clubes (ECA) entrou em um acordo com a Fifa em 2023, para cooperar na organização de competições de clubes. Aliás, vale lembrar que o sindicato já emitiu uma carta para a entidade pedindo o adiamento da competição.

O novo Mundial de Clubes terá 12 clubes europeus na disputa. Aliás, acontecerá nos Estados Unidos, entre os dias 15 de junho e 13 de julho. Contudo, este período preocupa as equipes no quesito descanso. Existe uma preocupação que as competições atrapalhem a preparação para a próxima temporada.

