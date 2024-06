Fluminense tem seu segundo pior início de Brasileirão na era dos pontos corridos

A atuação do Fluminense diante do Botafogo, no Nilton Santos, escancarou a má fase e problemas em diversos setores da equipe, sobretudo na defesa. Afinal, os comandados de Fernando Diniz sofreram gols em todas as rodadas do Brasileirão até aqui. No entanto, o ataque também tem tido dificuldade, visto que finaliza pouco e a bola quase não tem chegado em condições de Cano incomodar a meta adversária.

“Os times nos estudam. Mas o que mais me preocupa hoje é a falta de condição de fazer o melhor que a gente pode. Hoje o Botafogo jogou bem, está num momento bom. Jogou num campo que favorece a ele. Mas a minha maior preocupação é fazer o Fluminense jogar o melhor possível”, disse o treinador.

“Vamos reformular de acordo com o melhor que a gente pode. Estamos longe de fazer aquilo que fazíamos em 2022 e 2023. Não está faltando trabalho de maneira nenhuma. Em momentos de baixa, temos que melhorar. Estamos devendo ao torcedor”, completou Diniz.

Início preocupante

Confira o início das campanha do Fluminense no Brasileirão (oito rodadas)

2023 – 13 pontos (8ª posição) – 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas

2024 – 6 pontos (16ª posição – rodada em andamento) – 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas