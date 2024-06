Jornalista crava que final da Libertadores será no Mâs Monumental

Em caráter oficial, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) não determinou qual será o estádio para abrigar a final da Libertadores deste ano. Publicamente, apenas se divulgou que a cidade de Buenos Aires vai abrigar o duelo decisivo no dia 30 de novembro.

Entretanto, o jornalista argentino Hernán Castillo fez uma categórica afirmação na Radio Continental onde garantiu que, extraoficialmente, o Mâs Monumental foi o escolhido pela entidade sul-americana.

Inspeções recentes chegaram a ser realizadas em outros dois palcos dentro e na Grande Buenos Aires. Porém, a vistoria feita pela Conmebol em La Bombonera (Boca Juniors) e no Cilindro de Avellaneda (Racing) não atingiram o resultado esperado, deixando o estádio do River como a melhor alternativa.

Desse modo, se reforça a possibilidade do River ser a única equipe da competição que pode fazer todos os compromissos decisivos no mata-mata (inclusive, a final da Libertadores) em casa. A saber, o time dirigido por Martín Demichelis terminou a fase de grupos com a melhor campanha. Apesar das constantes críticas recebidas pelo atual treinador, o Millonario angariou 16 pontos na chave onde também estavam Nacional (classificado em segundo), Libertad (Sul-Americana) e Deportivo Táchira.

Relembre os confrontos das oitavas de final com base no chaveamento

San Lorenzo x Atlético-MG

Grêmio x Fluminense

Talleres x River Plate

Colo-Colo x Junior Barranquilla

Nacional x São Paulo

Botafogo x Palmeiras

Peñarol x The Strongest

Flamengo x Bolívar