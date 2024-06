Petrobras renova incentivo ao esporte olímpico e paralímpico do país

Rio de Janeiro — Em 2023, a Petrobras reportava lucro líquido de R$ 124,6 bilhões, o segundo maior em 70 anos de atuação. Um ano depois, a companhia controlada pela União, direciona parte da verba para impulsionar outra fonte energética do país: o esporte. O maior e mais recente exemplo foi dado nesta quinta-feira (13/6) com a renovação do incentivo ao projeto de quase uma década do Time Petrobras, focado patrocínio de atletas.

Chefiado pela ex-jogadora de vôlei Adriana Samuel, medalhista de prata na modalidade de praia nos Jogos de Atlanta-1996 e bronze na edição de Sydney-2000, o Time Petrobras foi criado em 2015 com objetivo de contemplar o alto rendimento, a partir de investimentos de longo prazo nas condições de treinamento, acompanhamento médico, fisioterápico e nutricional.

“O apoio da Petrobras vai muito além de Olimpíada, estende-se a todo ciclo. Sabíamos que é impossível estar entre os melhores do mundo ou se tornar medalhista sem apoio. Sabemos que a dedicação é full time, trabalho duro e foco total. Este patrocínio é fundamental. Não existe atleta olímpico que não viva exclusivamente para o esporte”, discursou Adriana Samuel.

Atualmente, 55 atletas olímpicos e paralímpicos estão vinculados ao Time Petrobras. Nesta quinta-feira (13/6), 10 foram adicionados à lista. Com quase uma década de serviços prestados, o projeto injetou R$ 28 milhões com apoios a 89 competidores de 37 modalidades. O retorno da aplicação no esporte veio com 157 medalhas em Olimpíadas, Paralimpíadas, Pan-Americanos e Parapan-Americanos.

Dos 55 atletas agraciados pelo projeto, 31 ostentam com orgulho o passaporte carimbado para as disputas olímpicas e paralímpicas dos Jogos de Paris-2024, de 26 de julho a 11 de agosto, e de 28 de agosto a 8 de setembro. Foram repatriados pelo projeto, o canoísta quatro vezes medalhista em Olimpíadas, Isaquias Queiroz; a dupla da vela Martine Grael e Kahen Kunze; a boxeadora Beatriz Ferreira; Ana Marcela Cunha (maratona aquática); e Petrucio Ferreira (paratletismo).

Entre as caras novas, estão Maria Fernanda Costa (natação), Carol Solberg e Bárbara Seixas (vôlei de praia), Laila Suzigan (natação paralímpica) e Mateus Nunes Bastos (canoagem velocidade). Um dos critérios para compor a seleção da Petrobras é o destaque em competições relevantes, como campeonatos nacionais e internacionais, com participação ou não em edições anteriores de Jogos Olímpicos, ou Paralímpicos.

Segundo a gestão, as modalidades estreantes em competições, com dificuldade de captação de recursos ou não patrocinadas recentemente são priorizadas. Atualmente, o único brasiliense da lista é judoca Guilherme Schmidt, 23 anos, confirmado para a primeira disputa olímpica da carreira.

A Petrobras também direciona as atenções para projetos sociais focados em desenvolvimento e inclusão social de crianças e adolescentes no esporte educacional.

O Time Petrobras

Ana Patrícia - vôlei de praia

Ana Marcela Cunha - águas abertas

Ana Sátila - canoagem

André Stein - vôlei de praia

Augusto Akio - skate

Bárbara Seixas - vôlei de praia

Beatriz Souza - judô

Bruna Takahashi - tênis de mesa

Caio Souza - ginástica artística

Carol Santiago - natação paralímpica

Carol Solberg - vôlei de praia

Carol Naka - boxe

Darlan Romani - arremesso de peso

Duda Lisboa - vôlei de praia

Evandilson Neto - canoagem

Felipe Ho - escalada esportiva

Filipe Vieira - canoagem

Flávia Saraiva - ginástica artística

Gabriel Bandeira - natação paralímpica

George Souto Maior - vôlei de praia

Giovanna Prada - iQ Foil (windsurf foil)

Gui Caribé - natação

Guilherme Costa - natação

Guilherme Schimidt - judô

Hugo Calderano - tênis de mesa

Ícaro Miguel - taekwondo

Isaquias Queiroz - canoagem velocidade

Izabela Rodrigues - arremesso de peso e lançamento de disco

Jessica Messali - paratriatlo

Kahena Kuenze - vela

Keno Marley - boxe

Laila Suzigan - natação paralímpica

Laura Amaro - levantamento de peso

Leticia Oro - salto em distância

Luan San - breaking

Lucas Mozela - natação paralímpica

Luísa Baptista - triatlo

Marcus D’Almeida - tiro com arco

Martine Grael - vela

Mateus Isaac - iQ Foil (windsurf foil)

Mateus Nunes Bastos - canoagem velocidade

Milena Titoneli - taekwondo

Petrucio Ferreira - paratletismo

Raissa Machado - lançamento de dardo paralímpico

Samuel Oliveira - natação paralímpica

Sophia Medina - surf

Thalita Simplício - atletismo paralímpico

Thiego Marques - judô paralímpico

Toquinha - breaking

Tuany Barbosa - arremesso de peso paralímpico

Vitor Tavares - badminton paralímpico

Vitória Rosa - atletismo

Viviane Jungblut - maratona aquática

Ygor Coelho - badminton

*O repórter viajou a convite a Petrobras