Ex-jogador do Santos sofre acidente doméstico e é internado

Ex-jogador do Santos, Serginho Chulapa precisou ser internado depois de sofrer um acidente doméstico. Isso porque ele quebrou o braço após uma queda na entrada do prédio. Ele também teve um ferimento na cabeça e teve que levar cinco pontos, segundo o “g1”.

A esposa do ex-atleta detalhou o motivo do acidente.

“Ele tem problema no nervo ciático e a perna pisou em falso”, frisou a companheira.

Ela disse que ele já está em recuperação e a previsão é que receba alta na sexta-feira (14/6).

“Ele está bem. Comendo, dormindo, falando e querendo ir logo para casa. Graças a Deus ele está sorrindo”, complementou.

Em um primeiro momento, o ídolo do Alvinegro Praiano foi para a UPA Zona Leste de Santos. Em seguida, houve uma transferência para a Casa de Saúde da cidade, onde ainda está em internação.

Neste mesmo ano, Chulapa já havia passado por um problema de saúde. Afinal, ele sofreu um infarto em maio e teve que passar por cateterismo no coração para desentupir uma das veias.

Na ocasião, o ex-atacante, inclusive, precisou ir para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas se recuperou e pôde voltar para casa.

Carreira de Chulapa e passagem pelo Santos

Serginho iniciou sua carreira nas categorias de base do São Paulo. Pela Seleção Brasileira, o centroavante disputou a Copa do Mundo de 1982, na Espanha. No ano seguinte, ele se transferiu para o Santos, o time do seu coração.

Assim, em sua trajetória pelo Peixe foram 201 partidas e 104 gols. Em 1985, Chulapa defendeu o Corinthians por pouco tempo. No Brasil ainda atuou por Atlético Sorocaba, Portuguesa Santista e São Caetano. Na Europa, ele jogou por Marítimo, de Portugal, e Malatyaspor, da Turquia.

Outro ídolo do Santos, o ex-atacante Pepe, o Canhão da Vila, era o técnico da equipe e convidou Serginho para ser seu auxiliar. Após a demissão do comandante, o mesmo aconselhou que Chulapa assumisse o cargo. Assim, a diretoria levou em conta o conselho e o ex-jogador foi o treinador da equipe no restante da temporada.

Posteriormente, ele voltou a ser funcionário do clube e também auxiliar técnico. Tanto que após a demissão de Jair Ventura, ele assumiu a equipe de forma interina durante um período.

