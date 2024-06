Lázaro sonha com seu primeiro gol no Allianz Parque: Está faltando’

O Palmeiras volta a campo após dez dias para encarar o Vasco, nesta quinta-feira (13), às 21h30, no Allianz Parque, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o Verdão e o atacante Lázaro buscam marcas inéditas em 2024. Afinal, o clube tenta a primeira vitória em casa na competição e o jogador seu primeiro gol diante da torcida palestrina.

Lázaro disputou, nesta temporada, 20 jogos pelo Palmeiras. Ele tem três gols e uma assistência. Contudo, todas as vezes que o camisa 17 balançou as redes foi aconteceu longe do Allianz Parque.

“O pessoal tem me ajudado bastante e a cada dia eu venho me sentindo melhor. Isso faz com que naturalmente as coisas fluem muito melhor. Agora só está faltando um golzinho no Allianz. Fiz os três fora e com a camisa branca. Agora tenho que fazer um com a camisa verde”, disse Lázaro, para a “Gazeta Esportiva”.

Lázaro sonha com permanência do Palmeiras

O jogador está emprestado ao Palmeiras até o final do ano, mas torce para permanecer. Assim, o objetivo é entregar o melhor desempenho todas as partidas para fazer o Verdão adquirir seus direitos econômicos. Pelo menos, essa é a torcida de Lázaro.

“Estou fazendo meu trabalho, então, continuando assim, se Deus quiser, as coisas no final vão dar certo e vou ficar aqui no Palmeiras. O futuro a Deus pertence, eu estou fazendo meu trabalho, desempenhando muito bem, dando meu melhor. Sei que tem bastante coisa para evoluir também. Nunca tem que estar satisfeito, tem que estar sempre querendo mais. Mas estou feliz por esse início que eu estou tendo aqui no Palmeiras”, completou.

